Nuno Garoupa. “Os portugueses não confiam nos portugueses”

“É preciso não esquecer que o actual governo tem apenas 1,9 milhões de votos. Como é óbvio, tem toda a legitimidade democrática, porque ganhou as eleições, mas o governo tem o apoio de 1,9 milhões dos 9,2 milhões de adultos em Portugal, um dado que dá a ideia da incapacidade que os governos sucessivamente vão ter quando não têm mandatos abrangentes da sociedade portuguesa para fazer mudanças”, defende o professor universitário em Arlington, na Virginia, Estados Unidos, e uma das presenças mais originais, reformistas e respeitadas no complexo ecossistema do comentário político nacional.

Com prefácio de António Barreto, a obra desenha um retrato acutilante, mas perturbador de um país que, 45 anos depois do 25 de Abril, ainda procura realizar uma democracia madura, plena e inclusiva para o conjunto dos cidadãos.

Eu iria mais longe, porque a questão até é mais grave. No caso dos incêndios, até houve uma comissão técnica independente a produzir um relatório como um conjunto de medidas a implementar. Nunca mais ouvimos falar dessas medidas. Não há sequer acompanhamento ou publicidade a esse conjunto de medidas e a sua implementação. Portanto, já não é só o Estado falhar, mas é o Estado falha, avalia essa falha e depois não faz nada ou faz muito pouco. Isso tem a ver com falta de planificação, falta de planeamento, falta de estratégia e falta de avaliação.

É evidente que a frase e a ideia continuam actuais, no sentido em que, apesar de ter havido esforços pontuais na esfera da modernização administrativa - deste e do anterior governo -, nós continuamos sem avaliação legislativa, continuamos sem planificação legislativa, continuamos sem avaliação retrospectiva de políticas públicas. Um bom exemplo foi a discussão, nestas últimas semanas, no sector da edução. Uma discussão em que se voltou a colocar em cima da mesa a questão das passagens administrativas, dos chumbos e de outros temas e não há qualquer discussão baseada em estudos e avaliações.

O diagnóstico continua actual. Aliás, a confirmarem-se as estatísticas oficiais, há 10 anos Portugal não estava na posição 21 ou 22, em termos de PIB per capita da União Europeia, e, neste momento, estamos com tendência a descer, não é? As previsões para a próxima década - já na próxima geração - apontam para que tenhamos apenas a Roménia, a Bulgária e a Grécia atrás de Portugal. Portanto, esse diagnóstico de 2008 está confirmado.

E qual é, então, o grande desafio colocado no próximo ano ao país? Esse desafio reformista para o crescimento económico? Saber como evitar "passar de economia emergente a economia submergente". No livro, lê-se que, há uma década, Nuno Garoupa defendia que o processo de empobrecimento é sustentado e não gera nenhuma ruptura social ou política grave, mas será evidente daqui a uma geração. 10 anos e "troika" depois, o diagnóstico continua actual?

Contudo, acho que o livro talvez possa reflectir é que a preocupação de fazer reformas em áreas fundamentais - justiça, regulação, a própria política orçamental - se foi perdendo e hoje, em 2019, quando olhamos para trás, vemos que grande parte desses temas se perderam. Hoje, há uma gestão do quotidiano. Até é surpreendente ter um governo que tomou posse há pouco mais de um mês e não há qualquer debate profundo para os próximos quatro anos, mas, simplesmente, há uma gestão do dia a dia em função, até, do que sejam as pressões dos mercados externos.

A agenda reformista do país relaciona-se directamente com a questão do nosso crescimento económico e da estagnação. Acontece que Portugal já está estagnado há 20 anos. Duas décadas, enfim, com pequenas flutuações. Este ano, Portugal está a crescer à volta de 2%, já se registaram períodos de crescimento negativos, taxas de crescimento inferiores a 1% e as razões já são causa e consequência e, portanto, neste momento, não podemos dizer que determinado tipo de reformas, só por si, serão alavancas de crescimento, uma vez que a falta desse crescimento já criou outro tipo de problemas económicos.

Este livro é distinto do anterior “A direita portuguesa, da frustração à decomposição”, no sentido em que é um livro sobre a dinâmica do sistema político português mais global. Para quem defendia o programa de Passos em 2010, de profunda revisão constitucional abandonada nas eleições de 2011, “a ausência de reformismo como modelo de políticas públicas para Portugal” - que este livro parece demonstrar - é a razão primeira da estagnação económica, estagnação salarial e asfixia fiscal? É, em suma, o maior problema do país?

Há também uma prevalência no espaço público do discurso das corporações, do funcionalismo público, salvo a imprensa especializada os jornais parecem ter um défice de debate de questões como facilitar o crescimento económico e aumentar a produtividade. Este registo prejudica o debate sobre a qualidade da democracia em Portugal e como pode ser contornado?

Prejudica a qualidade da democracia e vai de encontro a um problema mais vasto, porque a questão não é só a acção dos "lobbies", das corporações e forma de intervenção no debate público que é normal que assim seja numa democracia, mas há uma enfase excessiva na comunicação e imagem e não na substância. Por exemplo, quase todas as corporações defendem os seus interesses dizendo que estão a defender o interesse público, mas nunca há uma quantificação desse interesse público. Dou outro exemplo, o da Web Summit. Já vamos na terceira edição, o evento já se tornou polémico devido ao financiamento do Estado e, até agora, não foi possível fazer uma avaliação dessa Web Summit.

De resto, os números que circulam na comunicação social não têm qualquer base de estudo, são números lançados pelo ministério, sem qualquer análise rigorosa. Em geral, esses próprios estudos não são públicos. Portanto, não podem ser aferidos pela sociedade civil e tudo isto, evidentemente, condiciona o debate. Já não é fácil fazer um debate sobre se o Estado deve ou não financiar uma Web Summit - e dou o exemplo da Web Summit como poderia ter dado qualquer outro - sem ter números realistas, rigorosos, avaliações com rigor para se poder tomar uma posição mais avalizada.

Quem diz a Web Summit diz uma série de outros exemplos. Por exemplo, o tema do lítio, agora discutido na praça pública, ou as questões da saúde e da educação. Tudo isso anda sempre a ser debatido em função de estratégias de comunicação, estratégias de imagem, um certo interesse público abstracto, mas nunca é um debate baseado em algum rigor.

Este quadro deve-se ao Estado e deve-se à ausência da sociedade civil, porque o Estado podia ser totalmente ineficaz neste capítulo e ter uma sociedade civil fortíssima que produzisse e incentivasse esse tipo de debate. Mas a sociedade portuguesa também não o faz.

“Mais do que para a mexicanização estamos a caminhar para uma coisa a que chamaria mais de italianização, num quadro idêntico ao de quando a democracia-cristã dominou, com pequenas variações, o sistema político em Itália, que é o que acontece neste momento em Portugal. O Partido Socialista domina há 30 anos o sistema político, com pequenas flutuações.”

E a reforma do sistema eleitoral é um elemento chave para apurar a qualidade da democracia, mas pode ou não ter elementos perversos. Uma reforma que crie melhores condições de governabilidade pode levar à mexicanização do regime numa altura em que o PS em democracia já leva uma boa dose de anos no poder?

Mais do que para a mexicanização no sentido literal do que aconteceu no México, com o PR,I é um pouco díficil, porque, apesar de tudo, ainda tempos o Presidente da República e os tribunais independentes do Partido Socialista. Mas acho que estamos a caminhar para uma coisa a que chamaria mais de italianização, num quadro ao de quando a democracia-cristã dominou, com pequenas variações, o sistema político em Itália que é o que acontece neste momento em Portugal. O Partido Socialista domina há 30 anos o sistema político, com pequenas flutuações.

O grande problema da reforma eleitoral é de facto criar mais problemas do que resolver problemas. É por isso que a reforma eleitoral tem de ser equacionada em função dos objectivos que se pretende atingir. Se se pretender atingir mais proporcionalidade isso pode conflituar com o objectivo de maior proximidade entre o eleitor e o eleito, porque quando se defende sistemas mistos com círculos uninominais está-se a criar um problema de proporcionalidade. Portanto, temos de definir claramente os objectivos pretendidos. Apesar de ser favorável à reforma da lei eleitoral, também entendo que já não estamos em 1976, mas em 2019.

Tenho muitas dúvidas que se não for muito profunda uma reforma da lei eleitoral tenha agora qualquer impacto na abstenção ou na mobilização de novos eleitorados. Isto é: acho que já estamos num momento em que há um certo afastamento de grande parte da sociedade portuguesa e isso já não é reversível com pequenos ajustamentos na lei eleitoral ou com o voto antecipado. Esse vazio exige já reformas muito profundas que nenhum partido nem a própria sociedade civil considera oportunas.

E pensar a Justiça como? Defendia, há dez anos, que não há politica de justiça porque não há confrontos de ideias, de projectos, ideologia, coisa que não há em Portugal, porque o confronto ideológico em Portugal sempre foi feito na regulação económica (papel do Estado na economia), regulação social (papel do Estado na sociedade) e nas politicas sociais (educação e saúde), mas nunca na justiça? Porquê?

E esse cenário perdura, porque a Justiça continua a ser uma matéria tecnocrata que diz respeito aos juristas e, evidentemente, não há lugar a debate ideológico nenhum na área da justiça. A situação da Justiça complicou-se nestes dez anos.

Mas em 2005 teve lugar o que, à época, com o PS no governo, parecia uma “ofensiva contra o poder judicial”, com a polémica com as férias dos magistrados. Parecia que as coias iam mudar?

Isso foi um "fait-divers". Como hoje se percebe, não teve qualquer impacto na realidade. Foi apenas uma questão meramente de exercício de poder entre o governo de José Sócrates e a corporação dos magistrados judiciais e que, evidentemente, acabou por não ter qualquer efeito prático. A situação complicou-se depois de tudo isso porque temos dois desenvolvimentos em sentidos opostos. Por um lado os governos, tanto o de Passos Coelho como o actual governo de António Costa, insistem a justiça está muito bem e que as reformas da justiça já estão feitas. Portanto, passou-se da fase em que havia uma reflexão sobre o que havia a fazer na justiça para uma situação em que a justiça está muito bem.

É a comunicação social, o Correio da Manhã, a alimentar a percepção de uma justiça complicada, porque, dizem, de resto, ela está a funcionar nos melhores padrões internacionais - esta é a mensagem do governo anterior e do actual - e, por outro lado, estão duas áreas em que os problemas se agravam. Uma dessas áreas, óbvia para qualquer cidadão, que é da justiça administrativa e fiscal, onde toda a gente tem problemas com a AT, a autoridade tributária e toda a gente tem problemas com a segurança social. Os problemas não se resolvem porque os tribunais administrativos e fiscais levam 5, 6 e 7 anos a resolver estas questões. É um problema a condicionar muito o investimento e a relação do cidadão com o Estado.

Ainda há pouco, saíram notícias de que o Estado havia feito mais um investimento de vários milhões no funcionamento da AT e não investiu no funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais. Portanto, aqui há um problema e também já percebemos que nenhum partido tem propostas e ninguém tem forma de resolver isto. A outra área problemática é a área penal em que, por mais que o Estado, o Partido Socialista e o PSD insistam que funciona, está atafulhada, atolada, em inquéritos sobre corrupção. Inquéritos sobre corrupção a não chegar ao fim, a ter condenações complicadas e tudo isso cria um desgaste enorme na área da justiça.

“Sempre defendi que o processo Sócrates não deve ser usado para avaliar a justiça penal portuguesa. Porque é um processo a envolver um primeiro-ministro e em qualquer país é sempre um processo complicado. Agora, em qualquer Estado de Direito não é aceitável que o ex-primeiro-ministro tenha sido detido em 2014 e ainda não haja julgamento em 2019”

Em 2010, já escrevia que pior na justiça era impossível. Anos depois, nem o FMI conseguiu por a justiça a funcionar? Pelo menos os salários dos magistrados passaram, por exemplo, por melhorias consideráveis no último governo PS...

Mas essa é a questão, não é? Para além dos objectivos corporativos, que são perfeitamente aceitáveis, é natural que as corporações queiram ganhar mais e isso não encerra nenhuma crítica, não se percebeu essa alteração. Não se percebeu o valor social desses aumentos de salários aos magistrados porque, evidentemente, o desempenho das magistraturas não melhorou. Não se percebeu essa decisão do governo.

Não se percebeu - ainda menos - que essa decisão tenha sido negociada com o CDS, mas o CDS pagou nas urnas o preço daquilo que não sabe explicar e, por outro lado, é necessário não esquecer, Rui Rio. Anda há 18 meses a dizer que quer propor a reforma a sério e profunda da justiça e, ao fim de 18 meses, ainda não se percebe que reforma é essa, para além da alteração de umas cadeiras no Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, isso significa que os partidos apresentam discursos que, depois, nem sequer conseguem concretizar em medidas que os eleitores percebam o que significam.

Estamos, de facto, perante uma situação em que há uma espécie de aceitação de que esses problemas não têm solução. O segredo de justiça não tem solução. A celeridade nos processos penais não tem solução, a reforma do Ministério Público não tem solução.