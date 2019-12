Misericórdias ameaçam encerrar camas se Estado não aumentar apoio

A comparticipação do Estado às misericórdias pelo internamento de longa duração não é suficiente, garante Manuel Lemos, presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, à Renascença. O responsável pede mais dinheiro ao Estado para os cuidados continuados, nomeadamente através do orçamento para 2020.

“Para podermos continuar a cumprir a nossa missão temos de estar no terreno e para isso temos de ser sustentáveis. Nos últimos anos tem havido uma degradação muito grande da percentagem da comparticipação pública no custo das responsabilidades sociais e é uma das minhas prioridades uma conversa com o Estado para acertar esse valor, para permitir não só às misericórdias mas também às instituições particulares de solidariedade sociais sobreviverem”, avisou.