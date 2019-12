Marcelo vista Cervejaria Galiza em solidariedade com os trabalhadores

Marcelo Rebelo de Sousa visitou, na sexta-feira, os trabalhadores da Cervejaria Galiza, que desde dia 11 de novembro se mantêm 24 horas por dia nas instalações, para impedir o seu encerramento e tentar saldar parte dos pagamentos em atraso.

Segundo avança o Jornal de Notícias, o Presidente da República prestou votos de solidariedade a todos os trabalhadores.

No mesmo dia, e ao fim de quatro horas de reunião na Direção-geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), as entidades envolvidas não conseguiram chegar a acordo para viabilizar o futuro da empresa.