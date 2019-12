Marcelo condecora primeiro presidente de Serralves

O Presidente da República condecorou, esta sexta-feira à noite, João Marques Pinto, primeiro presidente da Fundação Serralves, no Porto, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, no decorrer da reunião anual de fundadores.

“Sem a sua visão, pertinácia, conjugação de grandeza de horizontes e de realismo de ação teria sido possível arrancar com um projeto tão ambicioso e tão inovatório (…) Três décadas volvidas a perspetiva histórica permite ampliar esse reconhecimento e mostrar que não prescreveu nem prescreverá e justifica a condecoração cujas insígnias terei hoje a honra de entregar”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

A Fundação de Serralves está a comemorar 30 anos de existência e João Marques Pinto foi o primeiro presidente da fundação entre 1989 e 2000, sendo substituído por Teresa Patrício Gouveia.