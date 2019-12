Capital do Natal apresenta queixa-crime contra promotores que “adulteraram oferta do parque”

A Capital do Natal vai apresentar, na próxima semana, uma queixa-crime “contra todos os promotores turísticos que adulteraram a oferta do parque, induzindo em erro e defraudando um conjunto alargado de pessoas”, anunciou este sábado a organização do parque que está em funcionamento em Algés, no concelho de Oeiras, em comunicado.

O evento, que é descrito na página oficial na internet como o “primeiro Christmas Fun Park de Portugal”, com “neve e gelo verdadeiros” e um “espetáculo imersivo totalmente original”, tem sido criticado por centenas de visitantes, nomeadamente nas redes sociais.

Em causa está, de acordo com a organização, a “promoção de notícias e de material publicitário”, na maioria dos casos “realizada em Espanha”, que contraria a informação oficialmente divulgada e prejudica o “bom nome e imagem” do evento.