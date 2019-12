Ténis de mesa. Juncal continua sem vencer na Champions

O Juncal somou a quinta derrota em cinco jogos na Liga dos Campeões de ténis de mesa, ao perder na visita aos polacos do Grodzisk Mazowiecki, por 3-0.

A equipa açoriana teve no primeiro parcial os jogos mais renhidos, entre Marek Badowski e Idowu Saheed, mas foi o anfitrião a impor-se por 11-5, 11-3, 14-16, 5-11 e 11-4.

No 'set' seguinte, Panagiotis Gionis imperou com facilidade perante Andrey Bukin, por 11-2, 11-6, 11-6, tal como Pavel Sirucek frente a Bruno Silva no parcial decisivo (11-6, 11-4, 11-8).

Os polacos lideram a 'poule', com oito pontos, mais um que os alemães do Saarbrucken e mais nove que os franceses do Villeneuvois, ambos como menos um jogo, enquanto a formação da ilha Terceira é última, com cinco.

Na sexta e última jornada, agendada para o dia 10 de dezembro, o Juncal recebe os Villeneuvois.

TÉNIS DE MESA - Champions League (Masculinos)

Grupo C - 5ª Jornada

Grodzisk (Polónia) 3-0 GDCS Juncal (11-6, 11-4, 11-8)

Marek Badowski 3-2 Saheed Idowu (11-5, 11-3, 14-16, 5-11, 11-4)

Panagiotis Gionis 3-0 Andrey Bukin (11-2, 11-6, 11-6)

Pavel Sirucek 3-0 Bruno Silva (11-6, 11-4, 11-8)

Classificação

1- Grodzick (14-3) 9 pontos

2- FC Saarbrücken (12-2) 8 -1 jogo

3- Villeneuvois (3-9) 5 -1 jogo

4- GDCS Juncal (0-15) 5

6ª Jornada 10Dez

GDCS Juncal - Villeneuvois (França)

FC Saarbrücken (Alemanha) - Grodzisk (Polónia)