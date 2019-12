Sporting vence Benfica em andebol

O Sporting derrotou o Benfica, por 26-21, no Pavilhão João Rocha, em jogo a contar para a 16.ª jornada do Nacional de andebol. Vitória clara dos leões, construída, sobretudo, a partir de meio da primeira parte.

O Sporting mantém a invencibilidade no campeonato - regista 15 vitórias e um empate com o FC Porto - e isola-se na liderança, com três pontos de vantagem sobre o FC Porto, que tem um jogo a menos e, tal como os lisboetas, ainda não sofreu qualquer derrota.

O Benfica, com 40 pontos, fica mais longe do primeiro.