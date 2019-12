Nacional trava Farense e fica mais perto do topo da II Liga

O Nacional da Madeira venceu o Farense, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da II Liga. O central argentino Mosevich marcou o único golo do encontro, ao minuto 24. Com esta vitória, os madeirenses cimentam o segundo lugar e aproximam-se dos algarvios, que continuam a liderar.

Após seis vitórias consecutivas na II Liga, o Farense perdeu no terreno de um dos concorrentes diretos, mas mantém dois pontos de vantagem sobre os insulares.

Na abertura da jornada, o Penafiel empatou a dois com o FC Porto B. Cova da Piedade e Vilafranquense empataram a zero.

Em Trás-os-Montes, o Chaves foi derrotado pela Oliveirense, por 0-2, e não aproveitou a derrota do Farense. José Mota viu lenços brancos no final do jogo. O Chaves está tem menos um jogo que os dois da frente, mas está já a dez pontos do Nacional.