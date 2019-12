Marítimo salva ponto sete minutos depois da hora

Marítimo e Santa Clara empataram a dois golos, nos Barreiros, em jogo da 12.ª jornada, com os madeirenses a garantirem o empate no último minuto de descontos da segunda parte, aos 90+7'.

Um autogolo do guarda-redes Marco, infeliz na tentativa de defesa um remate de Rúben Ferreira. A bola bateu no poste e ressaltou nas costas de Marco. Foi um alívio para o Marítimo que já fazia contas a mais uma derrota.

Os madeirenses abriram o marcador, logo aos 5 minutos, pelo japonês Daizen Maeda, mas o Santa Clara empatou já perto do intervalo, aos 41', pelo central João Afonso. A equipa açoriana entrou melhor no segundo tempo e Ukra, aos 61 minutos, fez o golo da reviravolta.

Foi o primeiro golo do internacional português pelo Santa Clara. O avançado não marcava há três épocas. O golo do empate acabaria por surgir no suspiro final do jogo, por Marco na própria baliza.

As duas equipas voltam aos pontos, depois de terem sido derrotadas na última jornada. É o primeiro ponto conquistado pelo Marítimo, com José Gomes no banco. O treinador substituiu Nuno Manta Santos, estreou-se com derrota na Luz e consegue um empate diante do Santa Clara.

Os madeirenses somam, agora, 12 pontos, e ficam a quatro do Paços de Ferreira, a primeira equipa abaixo da linha de água. O Santa Clara tem 14 pontos.