Monchengladbach vence e atira Bayern para o meio da tabela

O Bayern Munique continua em queda na liga alemã e, este sábado, perdeu no terreno do líder, o Borussia Monchengladbach, por 2-1. A grande figura do encontro foi o defesa Ramy Bensebaini.

O argelino marcou dois golos, o segundo aos 90+2', na conversão de uma grande penalidade cometida por Javi Martínez, que acabou por ser expulso. Bensebaini feito o golo do empate aos 60 minutos, depois de Perisic ter aberto o marcador aos 49'.

O Bayern Munique, que continua a ser orientado pelo interino Hans-Dieter Flick, que sucederu a Niko Kovac, caiu para fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Os heptacampeões alemães estão a sete pontos do líder Monchengladbach.

A equipa treinada por Marco Rose tem um ponto de vantagem sobre o Leipzig, que nesta jornada bateu o Hoffenheim, por 3-1. O Dortmund goleou o Fortuna Dusseldorf (5-0) e está no terceiro lugar, a cinco pontos do primeiro.