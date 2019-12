Dia perfeito do Tottenham resulta em goleada para Mourinho

O Tottenham voltou às vitórias num dia "perfeito" para José Mourinho. Os "spurs" bateram o Burnley, por 5-0, em jogo da 16.ª jornada da liga inglesa. O treinador português não podia ter ficado mais satisfeito com o desempenho dos seus jogadores.

"Foi um dia perfeito. Não tivemos lesões, não sofremos golos, praticámos um futebol perfeito e estreámos miúdos na Premier League. O Sean Dyche [treinador do Burnley] é sempre frontal e disse-me, depois do jogo, que fomos demasiado fortes para eles. Eles são uma equipa difícil de bater, mas fomos muito bons. Não foram eles que estiveram mal", resumiu Mourinho, logo após o final do jogo.

Harry Kane marcou dois golos, Lucas Moura, Son e Sissoko assinaram os restantes. O golo do sul-coreano, o terceiro do Tottenham, foi sensacional, com Son a levar bola controlada, de área a área, e a finalizar na cara do guarda-redes.

Mourinho ainda teve tempo para estrear Troy Parrot, ponta de lança irlandês de 17 anos, na Premier League, e de dar minutos aos jovens Oliver Skipp e Sessègnon. O Tottenham regressa às vitórias, depois da derrota com o Manchester United, a meio da semana, e sobe ao 6.º lugar do campeonato. O Burnley está no 13.º posto.