O Estado Islâmico não acabou, nem deixou de aliciar seguidores

O autoproclamado Estado Islâmico terá deixado de recrutar ocidentais para territórios que já não controla, mas nem por isso deixou de tentar aliciar e radicalizar jovens de todo o mundo. O maior risco continua a estar na Internet, mas agora também no regresso daqueles que chegaram a combater nas fileiras do Daesh.

Mais do que as mesquitas e outros locais de reunião de muçulmanos, as prisões são actualmente os locais que mais preocupam as autoridades de toda a Europa.

“Podem contagiar as pessoas que já seguem o credo religioso muçulmano ou seduzirem eventuais convertidos. E tudo isto conflitua com os muitos milhares de condenados que estão em prisões europeias. Nesse aspecto estamos relativamente salvaguardados, porque nas prisões portugueses temos um único preso condenado por crimes de terrorismo, e que até é recente, é de junho deste ano”, esclareceu o coordenador da PJ, que diz no entanto que o risco zero "não existe".

Ou seja, Portugal continua a ter uma realidade muito diferente de outros países europeus, mas não está imune.

“Sem internet, nunca o Daesh teria atingido a mobilização e a expressão que conseguiu, no sentido em que mais de 40.000 extremistas de 110 países viajaram para o protocalifado. Há muita coisa que circula nas redes sociais. Porém, é importante aqui salientar, para deixar uma mensagem de tranquilidade, que Portugal é um pais absolutamente periférico relativamente a esta realidade, por enquanto", garante.

Radicalização pode ser contrariada

No programa falou-se também de um projecto de prevenção da radicalização que está em curso em Portugal. Paulo Gomes, responsável pela comunicação da campanha RESET, explicou o trabalho de contra-narrativa que está a ser feito na internet.

“As narrativas utilizadas são as mais diversas. Aquilo que se sabe e que conseguimos ver é que se parte sempre de uma primeira matéria mais ampla de cativação, depois há uma tentativa de uma aproximação direta e, nessa altura, de aliciamento. Aquilo que nós construímos, pelo menos nas mensagens maiores e mais associadas à falta de conhecimento, é tentar contrariá-las dizendo que as interpretações que são feitas das mensagens com vista ao recrutamento não são corretas”, detalhou.

A trabalhar com migrantes no terreno há 10 anos, João Cardoso, antropólogo da Câmara Municipal de Sintra, diz que é possível contrariar o discurso extremista.