​Paradoxos e Greta Thunberg

Os “paradoxos” do próximo quadro comunitário, a cimeira do clima e Greta Thunberg estiveram em destaque.

Começaram as negociações para o orçamento plurianual 2021-2027. A proposta da Finlândia, que preside à União Europeia este semestre, apresentou uma previsão do quadro comunitário com cortes em áreas como defesa e economia verde.

Olivier Bonamici fala num paradoxo. Há menos dinheiro por causa do Brexit, mas há mais políticos para financiar. O correspondente francês acrescenta ainda outro paradoxo. Numa altura em que a União Europeia quer afirmar-se perante os EUA e a China corta na despesa da defesa. Enrique Pinto Coelho concorda com as preocupações e criticas que têm surgido e sublinha o “perfil verde, que está à altura dos tempos” da nova presidente da Comissão Europeia.

Com a Cimeira da ONU sobre as alterações climáticas a decorrer, o jornalista luso-espanhol fala da sua experiência na COP15, há 10 anos em Copenhaga. Enrique Pinto Coelho sublinha que os decisores políticos ainda não estão a perceber a dimensão do problema e elogia Greta Thunberg: “É uma bênção.” E a jovem sueca, figura da semana, aqueceu o debate. Por trás de Greta Thunberg há ou não uma não ideologia política? Para Olivier sim, para Enrique não.