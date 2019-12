Carlos Xavier aponta Borja ao onze do Sporting, após "atitude deplorável e infantil" de Acuña

Carlos Xavier, antigo capitão do Sporting, não é "meigo" para com Marcos Acuña. O argentino vai falhar a partida com o Moreirense, para a 13.ª jornada do campeonato, depois de ter protestado muito com a equipa de arbitragem em Barcelos e de, com isso, ter sido expulso com um duplo amarelo. Em declarações a Bola Branca, Xavier critica a atitude "infantil e deplorável" e aponta Cristián Borja ao onze do Sporting.

"Quem está a comandar os destinos do clube é que poderá tomar alguma decisão, mas, realmente, são atitudes que não têm cabimento nenhum. Já no final do jogo, com a vitória garantida, foi uma atitude infantil. Já não é a primeira vez que o faz. Um adversário inteligente consegue pôr Acuña fora de campo rapidamente. Independentemente da qualidade que ele tem, o treinador fica sempre com um pé atrás, porque ele passa-se da cabeça. Pensa que está na Argentina e deixam-no fazer tudo o que lhe vem à cabeça. A atitude que ele teve é inconcebível para um profissional que quer ir longe", atira o ex-jogador.

Carlos Xavier aposta no colombiano Cristián Borja para suprir a vaga de Acuña: "Pode ser uma solução, já que não há muitos mais, inclusive com o Ristovski de um lado e o Rosier do outro, mas não acredito muito. O Sporting pode jogar só com três defesas, mas isso, agora, depende do sistema tático que Silas quiser impor diante do Moreirense."

Moreirense inspira cuidados



Olhando apenas e só para a partida de domingo, em Alvalade, Carlos Xavier avisa que há que ter certas "cautelas" com o Moreirense:

"Hoje em dia, os jogos não são fáceis. Não há equipas que, 'a priori', estejam derrotadas, e isso comprova-se em campo. Recentemente, o Sporting perdeu com o Gil Vicente por 3-1 e, dias depois, conseguiu vencer por 2-0. Há que ter as cautelas necessárias, porque o Moreirense é uma equipa que luta para não descer de divisão e, para eles, qualquer ponto será sempre útil. O Sporting vai ter de por o pé no acelerador."

Sporting-Moreirense joga-se no domingo, às 17h30, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.