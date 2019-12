Acuña suspenso por um jogo devido a expulsão em Barcelos

Marcos Acuña soube, esta sexta-feira, que foi castigado com um jogo de suspensão, pela expulsão no terreno do Gil Vicente, para a Taça da Liga.

O internacional argentino falha, assim, a receção do Sporting ao Moreirense, a contar para a 13.ª jornada ao campeonato. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol também condenou Acuña ao pagamento de 153 euros de multa.

Acuña foi expulso, no jogo da fase de grupos da Taça da Liga, devido a protestos junto da equipa de arbitragem. Levou o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.

Sporting-Moreirense joga-se no domingo, às 17h30, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.