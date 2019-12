Na sequência do empate do Benfica na Serra da Estrela em jogo da Taça da Liga, o treinador Bruno Lage teve a oportunidade de afirmar que “nós não atiramos ninguém para a fogueira, nós damos oportunidades a toda a gente para se mostrar ao treinador, aos adeptos, para mostrarem que estão disponíveis”.



Claro que o recado ia direitinho para Zivkovic, jogador não utilizado por Bruno Lage num só minuto na presente temporada, e que no sopé da Serra da Estrela, embora tenha merecido a titularidade, passou completamente ao lado do jogo, tendo-se limitado a passear a camisola durante 45 minutos, e mostrando cara de poucos amigos na altura da sua substituição.

Claro que ao jogador sérvio já tinha sido apontada a porta de saída, mas depois das palavras do seu técnico já tem bons motivos para se considerar praticamente na rua, ou seja, ninguém mais contará com ele, exceto o tesoureiro benfiquista que terá de lhe colocar na conta, todos os meses, a choruda maquia a que não tem acesso a grande maioria dos seus companheiros.

Pois bem, sejam quais foram as opções de Bruno Lage para o jogo de logo à noite tendo o Boavista como adversário, a fogueira do Bessa vai seguramente incomodar todos os jogadores que venham a ser convocados para a refrega. E, se a exibição do Benfica não diferir daquelas que tem protagonizado em muitos dos últimos desafios, o regresso da cidade Invicta pode vir a decorrer por entre uma grande monotonia.

Colocado na quinta posição, a dois pontos do quarto, o Sporting, o Boavista tem uma das defesas menos batidas do campeonato (apenas oito golos em doze jogos) os axadrezados prometem e, só isso, é motivo para reforçar cautelas para evitar dissabores.

Além disso, a jornada passa ainda pela deslocação do FC Porto até ao Estádio Nacional para ali se bater com o Belenenses Sad, a receção do Sporting ao Moreirense, depois de uma ronda pelo Norte, onde os leões produziram mais duas exibições para esquecer.