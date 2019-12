Feyenoord fica sem Karsdorp para visita ao FC Porto

O Feyenoord informou, esta sexta-feira, sobre a lesão de Rick Karsdorp, que falhará a vista ao FC Porto, na próxima quinta-feira, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O defesa holandês foi submetido a cirurgia, "para o ajudar a livrar-se de uma lesão que estava a afetá-lo há bastante tempo", e só regressará, no mínimo, em fevereiro. Karsdorp nfrenta uma paragem de três meses.

O Feyenoord revela que o lateral-direito "indicou repetidamente, nas últimas semanas, que continuava a sofrer de um problema na virilha". A solução foi uma "pequena intervenção médica".

O FC Porto só precisa de derrotar a equipa de Roterdão, em casa, para seguir para os 16 avos de final da Liga Europa. Os dragões estão no segundo lugar do grupo G, com sete pontos - menos um que o Rangers, que é primeiro, os mesmos (e com vantagem no confronto direto) que o Young Boys, terceiro, e mais dois que o Feyenoord, que está em último.

O FC Porto-Feyenoord está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.