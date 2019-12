Marcelo passa o fim de ano no Corvo, a mais pequena ilha dos Açores

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai passar a noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro na ilha do Corvo, nos Açores, de onde será transmitida a sua mensagem de Ano Novo.

Esta informação foi divulgada esta sexta-feira no portal da Presidência da República na Internet.



"O Presidente da República passa a noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro com a população do Corvo, na mais pequena das ilhas dos Açores, do grupo mais ocidental do território nacional, de onde será transmitida no dia 1 de janeiro a habitual mensagem de Ano Novo", lê-se na nota divulgada.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve na ilha do Corvo em junho de 2016, no início de uma visita à Região Autónoma dos Açores em que passou por sete das nove ilhas do arquipélago.

Em 2018, o chefe de Estado passou o ano em Brasília, onde se deslocou para assistir à posse do novo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no dia 1 de janeiro.



Em 2017, tinha previsto deslocar-se às regiões atingidas pelos fogos na altura do fim de ano, mas teve de cancelar essa agenda por ter sido operado de urgência a uma hérnia umbilical no dia 28 de dezembro. Teve alta hospitalar no dia 31 de dezembro e foi forçado a abrandar o ritmo nas semanas seguintes.

[Notícia atualizada às 19h20]