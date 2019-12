Marcelo insiste: "Se Regionalização avançar nos próximos dois anos, ganham os antirregionalistas"

O Presidente da Repúblcica, Marcelo Rebelo de Sousa, insistiu, esta sexta-feira, no Porto, na tese de que avançar nos próximos dois anos com o processo de Regionalização apenas beneficiará os antirregionalistas.

Marcelo reagiu, assim, a declarações do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, em defesa de um avanço imediato do processo mesmo contra a opinião do Presidente da República.

“Estar a precipitar em cima de uma descentralização que se está apor de pé a Regionalização era mau para a Regionalização era bom para os antirregionalistas,. Foi o que eu disse. Os autarcas perceberam e aplaudiram. Isto parece-me tão sensato; tão obvio e tão sensato que tenho dificuldade em perceber porque é que aquilo que eu disse e disse o sr. Primeiro-ministro não é facilmente entendível por qualquer destinatário atento."

A mensagem não teve o destinatário nomeado, mas Rui Moreira não está sozinho. O presidente da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vitor Rodrigues, diz não entender que "alguns considerem precipitado avançar com a regionalização”.

Neste encontro com jornalistas, no Porto, a Renascença perguntou a Marcelo, por duas vezes, se é a favor ou contra a Regionalização, mas o Presidente não deu resposta direta: “Eu quero apenas que se perceba que temos, nos próximos dois anos, uma prioridade, que é a descentralização. Colocar a Regionalização em cima da descentralização é uma precipitação."