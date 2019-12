Espírito Santo, o hospital onde há "um gastroenterologista para cem mil habitantes"

Uma das primeiras paragens da visita dos deputados comunistas ao Hospital do Espírito Santo, em pleno centro de Évora foi o Centro de Responsabilidade Integrada Cardiovascular, onde um jovem e enérgico diretor de serviço mostrou as instalações e explicou as valências daquela unidade. Foi só passar uma porta de vidro, dar de caras com o diretor de serviço de gastroenterologia deste hospital para os deputados do PCP ouvirem um "querem que diga bem ou querem que diga mal do Serviço Nacional de Saúde?". Rogério Godinho nem esperou pela resposta e teceu logo ali o cenário de dificuldades que vive todos os dias. No hospital de Évora existem cinco gastroenterologistas que servem todo o Alentejo, "é um médico para 100 mil habitantes", diz o diretor, que acrescenta que "desde Nisa a São Teotónio qualquer pessoa que dê um arroto vem à consulta de gastro a Évora, o que não é fácil sequer em termos de transportes, porque as próprias vias de comunicação não estão direcionadas para Évora".

Tudo o que é de consulta de gastroenterologia na região passa por Évora, populações do litoral alentejano incluídas. Rogério Godinho explica que "alguém que está em Alcácer do Sal não faz sentido vir a Évora, faz mais sentido ir à consulta a Setúbal, o mesmo se passa em Nisa o mesmo se passa em Santiago do Cacém". Só que não, para desconsolo do director de serviço que desabafa que "está constantemente em falha". São os custos do interior, explica este especialista, porque "é difícil encontrar gastroenterologistas e fixá-los aqui porque as políticas dos últimos anos têm sido de abrir a medicina à medicina privada e torna-se mais atrativo para um jovem que se forme ficar em Lisboa". No fundo, explica o médico, o Hospital do Espírito Santo faz o trabalho de um hospital central e o trabalho dos hospitais de proximidade, com o pessoal médico a pedir que Évora pudesse ficar reservado para o que fosse verdadeiramente diferenciado e mais complicado.