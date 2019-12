Sindicatos das polícias mantêm manifestação agendada para janeiro no Parlamento

Os sindicatos das forças de segurança mantêm a manifestação agendada para 21 de janeiro, em frente à Assembleia da República, em Lisboa, e recusam-se a abrandar o ritmo de pressão sobre o Governo em relação às suas reivindicações. A garantia é dada pelo presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP), Paulo Rodrigues, à Renascença.

Apesar do Ministério da Administração Interna (MAI) ter divulgado esta quinta-feira um calendário negocial até março de 2020, com o qual Paulo Rodrigues se congratula, faltam dois temas considerados imprescindíveis: a discussão do subsídio de risco, que teve a aprovação maioritária dos deputados da Assembleia da República em 2018, e a atualização da tabela salarial.

“O secretário de Estado disse que não tem capacidade para os trazer para a mesa de negociação”, revelou o presidente da ASPP, que confirma a presença da organização sindical em todas as reuniões agendadas.

Reunião ficou "aquém das expectativas"

O calendário saiu de uma reunião que teve lugar esta quinta-feira, entre o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna e sindicatos da PSP e GNR, que Paulo Rodrigues diz ter ficado "aquém das expectativas".

O responsável disse à agência Lusa que na reunião com Antero Luís não chegou a ser debatida a questão da revisão e atualização remuneratória que constava da agenda, nem sequer foram aprofundadas muitas outras matérias que interessam a estes elementos das forças de segurança.

Ficou, contudo, agendada nova reunião para 12 de dezembro e outros encontros para janeiro, sendo que na próxima reunião será discutido a "devolução do valor cobrado indevidamente nos suplementos de férias", depois de um acórdão nesse sentido do Supremo Tribunal Administrativo de abril de 2018. A ação tinha dado entrada nos tribunais em 2011.