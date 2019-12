Porto tem menos sem-abrigo, mas mais gente a viver em alojamento temporário

"Aqui no Porto, aquilo que vimos rapidamente na rua bate certo com o que vimos nos números do levantamento da Câmara do Porto e do que foi falado na reunião. Há menos gente na rua. Há uma diminuição, num ano, de cerca de 180 para perto de 140. Mas há mais gente em alojamento temporário", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava após ter participado na distribuição de refeições a sem-abrigo junto ao mercado do Bom Sucesso e ao lado da Estação de São Bento, no Porto.

O Presidente da República (PR) afirmou esta quinta-feira que no Porto o número de sem-abrigo diminuiu, mas há mais gente a viver em alojamento temporário, insistindo que a resolução do problema é um desafio nacional.

Insistindo que "há um aumento no número absoluto, no número total, mas há uma diminuição na rua", valeu-se da informação recolhida nos pontos de distribuição de alimentação que contactou esta quinta-feira para testemunhar que "há menos gente presente do que havia há um ano e, sobretudo, há dois anos".

"Diria que aqui no Porto, à primeira vista, há casos de mais gente a ter casa, embora ainda com problemas devido ao custo da habitação, do arrendamento e há casos talvez menos complicados de resolver do que em Lisboa", afirmou o Presidente da República.



E prosseguiu: "olhando para os casos, é porventura mais fácil vê-los em termos de recomeço de trabalho, de reinício de atividade e, portanto, de arrancar um novo ciclo da vida".



Questionado sobre se os números positivos do Porto, que citou, poderiam constituir um exemplo para Lisboa, o chefe de Estado disse serem "situações diferentes", dando como exemplo o haver "mais estrangeiros" na capital para além de "problemas mais complicados de mobilidade", que embora existindo também a Norte "lá é maior".



Como habitualmente muito solicitado para conversas públicas e particulares e 'selfies', já na Avenida dos Aliados, Marcelo Rebelo de Sousa foi surpreendido por um ex-sem-abrigo que lhe ofereceu um presépio como presente por "um acordo feito há dois anos e que correu muito bem", numa outra visita aos sem-abrigo do Porto, contou o Presidente da República.