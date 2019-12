​MAI afirma que plano de admissões compensa saídas na PSP e GNR

O programa plurianual de admissões nas forças de segurança vai permitir programar meios para o período de 2020 a 2023, colmatando as saídas previstas, garante o ministro da Administração Interna.



Eduardo Cabrita assinalou esta sexta-feira, em Almeirim, a entrada em funcionamento, no verão passado, das novas instalações do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém. Afirmou que as saídas previstas, nos próximos quatro anos, de perto de sete mil elementos da PSP e da GNR, serão colmatadas "rejuvenescendo e reforçando a capacidade operacional das forças e serviços de segurança".

Dando o exemplo da mais que duplicação do número de efetivos da Guarda Nacional Republicana afetos à área de proteção e socorro - de pouco mais de 500 para cerca de 1.200 elementos, em dois anos -, o ministro afirmou que, globalmente, se farão novas admissões, com "uma dimensão adequada a uma resposta que garanta que Portugal continue a ser conhecido como um dos países mais seguros do mundo".

Por outro lado, será garantido "um rejuvenescimento quando cessarem funções, nos próximos anos, aqueles que iniciaram a sua carreira nos anos 80 e que a lei da vida determina que estejam a aproximar-se do tempo de passagem à reserva, à pré-aposentação, à reforma, consoante o estatuto que lhe é aplicável", acrescentou.

Eduardo Cabrita declarou que esta "é uma prioridade de política pública" que será contemplada no Orçamento do Estado, pois "o programa plurianual de admissões, que nunca tinha existido, está no programa do Governo e o programa do Governo é para cumprir".