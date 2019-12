Homem acusado da morte do triatleta Luís Grilo saiu em liberdade

O homem acusado da morte do triatleta Luís Grilo, em coautoria com a mulher da vítima, Rosa Grilo, vai ser posto esta sexta-feira em liberdade, disse à agência Lusa fonte judicial.

Contactado pela Lusa, o advogado do arguido, Ricardo Serrano Vieira, confirmou a alteração da medida de coação decidida pelo coletivo de juízes que está a julgar o processo no tribunal de Loures, acrescentando que se estava a deslocar para o Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária para ir buscar o seu constituinte, que se encontra em prisão preventiva.

Mais tarde, em declarações aos jornalistas, afirmou que "entendemos que estão alteradas as circunstâncias que determinaram a prisão preventiva. Havia um conjunto de factos que tinham sido indicados pelo Ministério Público e que depois de apresentada a prova entendeu a defesa, e parece-me que também o tribunal, que não se verificam".

"Não sabemos ainda o que virá no acórdão, mas uma das leituras que podemos ter é que efetivamente aquilo que era imputado ao mesmo não terá sido verificado na prova documental, testemunhal e pericial"

A acusação do Ministério Público atribui a António Joaquim a autoria do disparo sobre Luís Grilo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia no quarto de hóspedes na casa do casal, na localidade de Cachoeiras, Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa).

O crime terá sido cometido para poderem assumir a relação amorosa e beneficiarem dos bens da vítima – 500.000 euros em indemnizações de vários seguros e outros montantes depositados em contas bancárias tituladas por Luís Grilo, além da habitação.

O corpo foi encontrado com sinais de violência e em adiantado estado de decomposição, mais de um mês após o desaparecimento, a cerca de 160 quilómetros da sua casa, na zona de Benavila, concelho de Avis, distrito de Portalegre.

[Notícia atualizada às 15h56]