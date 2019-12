Aeroporto da Madeira continua condicionado na manhã desta sexta-feira

Durante esta quinta-feira, cinco aviões tentaram aterrar no Aeroporto da Madeira, localizado no concelho de Santa Cruz, zona leste da ilha, mas divergiram para Canárias e Porto Santo, tendo sido reprogramados para sexta-feira.

A meteorologia prevê vento forte com rajadas até 80 km por hora (km/h) na ilha, pelo menos até às 6h. A situação meteorológica originou o cancelamento dos voos programados para esta quinta-feira no aeroporto internacional da região.

O vento forte na ilha da Madeira deverá prolongar-se na manhã desta sexta-feira. Na página na internet da infraestrutura , as duas primeiras partidas do dia estão canceladas: uma seria às 5h05, a outra às 7h05. Os restantes movimentos mantêm-se em aberto.

Fonte da TAP informou, por seu lado, que vai realizar esta sexta-feira dois voos extra em Airbus A330, aviões com mais capacidade, para transportar o "maior número possível de passageiros" que ficaram retidos devido ao mau tempo.

O primeiro voo sai de Lisboa para o Funchal às 13h45 e o segundo às 19h. No sentido inverso, Funchal-Lisboa, o primeiro voo está previsto para as 16h15 e o segundo para as 21h30.

Rajadas chegaram aos 150 km/h

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu na quarta-feira um aviso laranja para o arquipélago da Madeira, até às 21h desta quinta-feira, por causa do vento forte.

Dados do IPMA dão conta que a rajada mais forte sentida foi de 150 km/h, registada por uma estação no Chão do Areeiro, nas zonas montanhosas. No aeroporto, a rajada mais forte foi de 109 km/h, registada às 10h10, também de acordo com os dados do IPMA.

As más condições atmosféricas atingem ainda o mar e a Capitania do Porto do Funchal emitiu também um aviso de agitação marítima forte até às 18h de sexta-feira, aconselhando as embarcações a regressar aos portos de abrigo.

A Porto Santo Line cancelou, por seu lado, as viagens do navio "Lobo Marinho" para a ilha do Porto Santo, devido ao mau tempo no mar, indicando que os bilhetes foram automaticamente alterados para sexta-feira, com partida do Funchal às 8h e regresso às 14h.