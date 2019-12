​Já se paga para respirar ar puro na Índia

Na capital da Índia, em Nova Deli, há uma loja onde pode respirar oxigénio puro por 15 minutos. Os clientes sentam-se, colocam tubos no nariz e podem inalar aromas de lavanda, limão ou hortelã. No fim, pagam até cinco euros e meio.

De acordo com a revista brasileira "Exame", o negócio abriu portas em maio deste ano, num centro comercial da cidade.

À publicação, o proprietário do espaço, Aryavir Kumar, disse não ter tido ainda lucro com o negócio, mas planeia abrir outros bares semelhantes no aeroporto de Nova Deli e nas cidades de Mumbai e Bangalore.