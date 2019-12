Greta em Madrid. "Não é sustentável continuarmos a faltar às aulas"

“Penso que temos conseguido consciencializar as pessoas e que se tem formado uma opinião. É um passo, mas as emissões continuam a aumentar, pelo que não há nenhuma vitória."

A principal mensagem deste discurso, que antecedeu uma manifestação do movimento iniciado pela própria ativista intitulado de “Fridays for Future” - em português, sextas-feiras pelo clima -, foi a esperança “com todo o coração” que algo de concreto resulte desta que é a 25.ª Convenção das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas.

Refletindo sobre o movimento que lançou, em agosto de 2018 e que propõe a estudantes de todo o mundo que, às sextas-feiras, façam greve às aulas pelo clima, assume que apesar de terem posto o tema no centro da esfera pública, ainda nada aconteceu, e alerta para a insustentabilidade dos jovens continuarem a faltar às aulas.

“A crise climática continua a ser ignorada por quem está no poder. Esta não é uma solução sustentável, que as crianças não vão às aulas, não podemos continuar assim. Nós não queremos continuar. Gostávamos muito que quem está no poder fizesse alguma coisa, porque as pessoas estão a sofrer e a morrer devido à emergência climática e não podemos esperar mais”.