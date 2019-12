Alterações climáticas podem devastar pescas e turismo, diz estudo

As alterações climáticas irão devastar pescas regionais e quase acabar com o turismo associado a áreas de recife se nada for feito para as combater, alerta um estudo divulgado esta sexta-feira, no âmbito da Cimeira do Clima que decorre em Madrid.

Segundo o estudo, no cenário atual as alterações climáticas podem causar uma perda de mais de 90% das receitas no turismo nas áreas de recifes de coral, enquanto em alguns países da África Ocidental os stocks de pesca podem diminuir em 85%.



O estudo foi encomendado pelo Painel de Alto Nível para a Economia do Mar Sustentável, um grupo que junta 14 países e que promove ações para a proteção de oceanos e produção de políticas de governação e de finanças. O painel integra Portugal e também a Austrália, o Canadá, o Chile, Fiji, o Gana, a Indonésia, a Jamaica, o Japão, o Quénia, o México, a Namíbia, a Noruega e Palau.