Skoda Scala 1.0 Compromisso eficaz entre espaço e prestações

Claramente, o trunfo do Skoda Scala. Espaço generoso para condutor e passageiro, que ficam perfeitamente encaixados nos bancos, que são por sinal muito bonitos, e com ar de “baquet”.

Os materiais utilizados na construção do Skoda Scala não sendo premium são razoáveis. Os tecidos são agradáveis sobretudo ao olhar. Os plásticos são dominantes, mas a utilização de materiais como o black piano, e parte do tablier colorido, embora discreto, ajudam, e muito, a uma boa aceitação.

O quadrante é digital e tem vários modos opcionais, e o ecrã central no tablier, de boas dimensões é bastante completo e de fácil utilização o que nem sempre acontece com outros modelos de outras marcas. Inclui o sistema de infotainment de última geração com o SKODA Connect, que permite por exemplo, mapa GPS com indicações de tráfego.

O espaço no banco traseiro acolhe bem dois adultos, e fosse um pouco mais largo, permitiria que 3 adultos se sentassem na mesma fila. Há espaço mais que suficiente para as pernas e em altura. De resto as dimensões sinteriores aproximam-se do irmão maior, o Skoda Octavia. No interior é ainda de saudar a saída de ar disponibilizada para que vai no banco traseiro.

A bagageira é outro ponto forte deste Scala, tem 467 litros. Ganha muito espaço por ser funda, o que lhe retira em contrapartida facilidade em retirar objetos mais pesados.

Motor