​Nova gama Opel Astra

A designação Astra chegou à Opel em 1991. Foi o legítimo herdeiro do Kadett. 28 anos depois de várias gerações chega esta que agora foi apresentada. E tem novidades. Porque em 2020, os construtores automóveis vão debater-se com um problema, chamado WLTP: Os construtores vão ter de pagar uma multa de 95 euros, por cada grama de Co2, acima do limite estabelecido em 95 gramas.



Há por isso um esforço acrescido por parte dos condutores em reduzir os gases poluentes. Reduzir o consumo é um objetivo claro, e tudo o que nele interfere. Do peso à aerodinâmica passando pelos componentes elétricos. E é aqui que entra o Astra.