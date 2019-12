Wizards surpreendem e quebram série vitoriosa dos 76ers

Os Washington Wizards bateram os Philadelphia 76ers, em casa, por 119-113, terminando a série de quatro vitórias consecutivas dos "sixers".

Os 76ers procuravam a subida ao segundo lugar da conferência este, mas acabaram surpreendidos pelos Wizards, que também não venciam há três partidas.

Sem John Wall, que não deverá jogar toda a temporada por lesão, foi Rui Hachimura que brilhou do lado da equipa da casa, com 27 pontos e sete ressaltos, assim como Bradley Beal, que apontou um duplo-duplo, com 26 pontos, 10 ressaltos e quatro assistências.

No lado dos "sixers", Tobias Harris apontou 33 pontos, Embiid registou 26 pontos e 21 ressaltos e Ben Simmons fez 17 pontos e 10 assistências, boas exibições que não evitaram a derrota.

Outros resultados:

New York Knicks 92-129 Denver Nuggets

Toronto Raptors 109-119 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 132-139 Phoenix Suns