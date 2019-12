Madjer apela para que FC Porto e Benfica entrem no futebol de praia

Madjer, antigo capitão da seleção nacional de futebol de praia, deixa o apelo para que o FC Porto e Benfica se juntem à modalidade.

"A situação ainda não é a melhor, mas já há uma aposta do Braga, Sporting e de outros clubes que fazem investimento. [Seria importante entrada do FC Porto e Benfica?] Sem dúvida, para haver mais visibilidade até. Tapar buracos na modalidade é também ter todos os grandes envolvidos", disse, em entrevista na Renascença, nas "Três da Manhã", o atual campeão do mundo.

Um campeonato mais alargado e maior aposta na formação são algumas das melhorias que o futebol de praia em Portugal ainda precisa, segundo Madjer.

"Há cada fez mais praticantes, mas ainda não é o ideal. A FPF está a fazer um excelente trabalho e fruto disso são os títulos e o constante medo de não estar na luta, mas precisamos de um campeonato nacional mais alargado, porque são só três meses. Um dos meus projetos é apostar na formação, porque está a anos-luz de outros países. Tive muito tempo noutros países, noutras realidades e é importante tapar buracos", diz.

Madjer voltou a confirmar que ficará ligado à modalidade, sem "poder revelar" concretamente qual será a sua nova função: "Depois de 22 anos na modalidade, teria de ficar ligado. Surgiram novas oportunidades para outros projetos, foi uma decisão ponderada".