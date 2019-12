Caroline Wozniacki deixará o ténis após o Open da Austrália

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki, que foi líder do "ranking" mundial entre 2010 e 2012, anunciou, esta sexta-feira, que terminará a carreira em janeiro de 2020, após o Open da Austrália, onde conquistou o único título do Grand Slam da carreira, em 2018.

“Vou reformar-me do ténis profissional após o Open da Austrália, em janeiro”, escreveu Caroline Wozniacki, de 29 anos, atual número 19 do "ranking" WTA, no Instagram.

Wozniacki liderou a hierarquia durante 67 semanas, entre 2010 e 2012.

A antiga número um mundial, vencedora de 30 títulos da WTA, confirmou a intenção de terminar a carreira profissional, que iniciou apenas com 15 anos, para se dedicar a outras prioridades, como a família e viajar.