Sá Pinto "não pensa em perder" Palhinha

Ricardo Sá Pinto, treinador do Braga, diz que não conta em perder nenhum jogador no imediato, quando confrontado com os rumores que colocam Palhinha na rota do Bétis. Em conferência de imprensa de antevisão ao Desportivo das Aves, o técnico sente-se lisonjeado com alegados interesses nos jogadores do plantel.

"Quase todas as semanas aparece um clube interessado num jogador do Braga, é gratificante para mim como treinador, porque é sinal que os tenho ajudado a melhorar e evoluir, e também da grande época que está a fazer, individual e coletivamente. Estes interesses vão continuar a existir. Eu conto com os jogadores que estão no plantel, não penso em perder ninguém nesta altura, mas é uma situação normal e que não os leve a desfocar-se do essencial", disse.