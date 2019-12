Lito Vidigal dá os parabéns ao Benfica

O treinador do Boavista deu os parabéns ao Benfica, mas lembrou golo “duvidoso” de Cervi.

Lito Vidigal considera que “foi um jogo extremamente competitivo”.

“O Benfica respeitou-nos muito, foi sério, intensivo e agressivo. Na primeira parte acho que equilibrámos o jogo, conseguimos o empate e depois surgiu aquele golo duvidoso. Não foi por aí que perdemos, mas a partida e estava empatada, equilibrada e podíamos encontrar forma de tirar pontos”, disse.

O técnico axadrezado deixou elogios ao Boavista: “A equipa trabalhou bem, jogou com qualidade e quis vencer, mas não podemos competir sempre com o poderio do Benfica. Quando perdemos desta forma é dar os parabéns ao adversário”.

Em declarações à Sporttv, Lito lembrou as entradas dos jovens Samuel e Reisinho da formação axadrezada.