Jorge Sousa apita Boavista-Benfica

Jorge Sousa é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o Boavista-Benfica, que arranca a 13ª jornada da I Liga.

O árbitro de 44 anos da Associação de Futebol do Porto vai ser assistido por Nuno Manso, Sérgio Jesus e António Filipe Alves, que será o quarto-árbitro.

No videoárbitro, na Cidade do Futebol, estará Hélder Malheiro, assistido por Ricardo Santos.



O jogo no Estádio do Bessa arranca esta sexta-feira, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.