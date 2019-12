Belenenses "não vai jogar em bloco baixo", mas quer vencer o FC Porto

Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD, quer vencer o FC Porto no próximo domingo, e garante que não tentará jogar em bloco baixo para contrariar o poderio dos dragões.

"Vamos disputar o jogo e tentar ficar com os três pontos, é uma equipa fortíssimo e que quererá o mesmo que nós. A nossa maneira de ser não vai mudar. Desde que sou treinador, nunca jogamos em bloco baixo, vamos jogar a forma que jogamos sempre, com algumas nuances estratégicas. Não procuramos o ponto em nenhum jogo, procuramos os pontos", disse, em conferência de imprensa.

O jovem técnico substituiu Silas já no decorrer da temporada, mas já tem visto o Belenenses a jogar da forma que quer. "Em quase todos os jogos vejo-os como eu quero e como a equipa quer. A ideia não é minha, é nossa. Os intérpretes são os jogadores e o futebol é deles. Eu ajudo".

Pedro Ribeiro deixa rasgados elogios à equipa de Sérgio Conceição pela forma de jogar apoiada e direta, dependendo dos momentos do jogo.

"O FC Porto tem os mesmos argumentos desde que o Sérgio é treinador do Porto, com características próximas até do Sérgio enquanto jogador. Se não chegam em jogo apoiado, fazem de forma direta, com critério, a jogar muito bem na profundidade, mas também o sabem fazer muito bem com bola no pé. São muito difíceis de defender, competentes em quase todos os aspetos", remata.

Nilton, Calila e Gonçalo Silva são as baixas confirmadas, por lesão, para a partida. O Belenenses-FC Porto joga-se domingo, às 20h00, no Jamor, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.