Marco Silva despede-se do Everton e recebe mensagem de André Gomes

O dia foi de despedidas, no Everton, esta sexta-feira. Marco Silva despediu-se do clube e dos adeptos, enquanto André Gomes deixou uma mensagem ao treinador, cujo despedimento foi anunciado na véspera.

"Foi uma grande honra treinar o Everton nos últimos 18 meses e quero agradecer a todos por me terem dado a oportunidade de fazer parte deste clube tão especial. Obrigado a todos os adeptos que vivem e respiram o clube e sempre mostraram muita paixão. Um especial obrigado a todos os jogadores pelo seu profissionalismo e compromisso e também ao staff que me fez sentir em casa. Desejo-vos o melhor", escreveu Marco Silva, numa mensagem publicada no site oficial do clube inglês.

André Gomes, que foi levado por Marco Silva para o Everton, proveniente do Barcelona, dedicou um "post" no Twitter ao treinador português:

"É sempre difícil quando vemos alguém de quem gostamos ir embora. Obrigado por tudo, chefe. Foi uncrível trabalhar consigo e tenho a certeza que terá sucesso no seu próximo capítulo. Desejo-lhe o melhor."

Marco Silva foi despedido do Everton na quinta-feira, o dia seguinte à goleada sofrida no terreno do Liverpool, rival citadino, por 5-2. A derrota fez os "toffees" cair para a zona de despromoção da Premier League.

Ao cabo de 15 jornadas, Marco Silva deixou o Everton no 18.º lugar, com 14 pontos, fruto de quatro vitórias, dois empates e nove derrotas. Há três jogos que o Everton não vencia - nos últimos seis encontros, para o campeonato, contava com apenas uma vitória.