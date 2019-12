Jesus não estranha declarações de Klopp e equipara Al Hilal a Liverpool

Jorge Jesus encara com normalidade as declarações de Jurgen Klopp, que afirmou ainda que não tinha um grande conhecimento sobre o Flamengo, que poderá defrontar na final do Campeonato do Mundo de Clubes.

O técnico do Liverpool afirmou que sabia que "ganharam a Libertadores. Conheço a Libertadores, mas é o mesmo conhecimento que tenho de uma equipa contra a qual jogámos pela primeira vez na Liga dos Campeões há uns três ou quatro dia".

Após a goleada contra o Avaí, na última partida no Maracanã, Jorge Jesus diz que é normal o Liverpool ainda não pensar num eventual confronto contra o "Fla".

"É normal o Liverpool ainda não se preocupar com o Flamengo. Ainda têm muito tempo, faltam mais de 15 dias. Estão a meio da época no campeonato inglês e há muito tempo que o Liverpool não é campeão, que é o principal objetivo", disse.

No entanto, Jesus afirma que conhece muito bem a formação do Liverpool, explica que a qualidade do futebol inglês é sobrevalorizada e diz mesmo que os "reds" não são muito superiores ao Al Hilal, que pode defrontar na meia-final do torneio.

"Claro que conheço o Liverpool, vejo muitos jogos do campeonato inglês. Para jogar com o Liverpool primeiro tenho de vencer o Al Hilal, que não está muito longe do Liverpool. O Liverpool é o primeiro classificado em Inglaterra, as atenções do mundo estão muito focadas naquele campeonato, há muito show-off na minha opinião, mas esta equipa do Al Hilal vai criar-nos muita dificuldade para passar à final. Sei o valor dela porque fui eu que a montei e sei a qualidade dos jogadores", remata.