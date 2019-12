Flamengo despede-se do Maracanã com goleada

O Flamengo despediu-se do Maracanã com uma goleada frente ao Avaí, último classificado e já relegado, por 6-1.

Reinier (2), Gabriel Barbosa, Lincoln, Diego e De Arrascaeta foram os autores dos golos da equipa do Rio de Janeiro, que já conquistou o campeonato, com recorde de pontos.

Ainda antes de disputar o Campeonato do Mundo de Clubes, a formação de Jorge Jesus vai ainda disputar a última jornada do campeonato frente ao Santos, que luta pelo segundo lugar com o Palmeiras. O Flamengo lidera o campeonato com 19 pontos de vantagem.