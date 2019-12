Everton negoceia com Vítor Pereira

Vítor Pereira é o favorito da direção do Everton para assumir a posição de treinador, e os "toffees" já terão mesmo arrancado negociações com o treinador português, de acordo com a "Sky Sports".

O português de 51 anos já tinha sido considerado para a posição em 2013, aquando da saída de David Moyes.

O Everton poderá voltar a virar-se para outro treinador português depois de demitir Marco Silva, que ocupou a posição durante uma temporada e meia e foi demitido depois de uma goleada no dérbi, frente ao Liverpool.

De acordo com a notícia, Vítor Pereira está na lista de quatro alvos da direção do Everton, no qual também está incluído o antigo treinador David Moyes.

Esta temporada, Vítor Pereira perdeu a oportunidade de revalidar o título chinês que conquistou em 2018 com o Shanghai SIPG. Antes, passou pelo TSV 1860 Munique, Fenerbahce, Olympiacos e Al-Ahli, após duas temporadas com o FC Porto, onde conquistou o bicampeonato nacional.