Castigo retirado. Chelsea poderá contratar em janeiro

O Chelsea poderá contratar jogadores em janeiro, após o castigo da FIFA ter sido retirado na sequência de um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Os "blues" receberam o castigo de proibição de contratações durante duas janelas de transferências por quebrarem as regras de contratação de menores, mas o recurso acaba por reduzir a pena para apenas uma janela de transferências, cumprida no verão.

O Chelsea não foi o primeiro clube a ser penalizado por irregularidades na contratação de menores. Também o Real Madrid, o Atlético de Madrid e o Barcelona também foram alvo de investigação da FIFA.

A equipa de Frank Lampard contratou Pulisic no verão, um negócio que já estava fechado antes do castigo, e Kovacic, tornando permanente o empréstimo da temporada anterior. De resto, o Chelsea reforçou o plantel com os talentos da formação, como Tomori, Mason Mount, Reece James e Tammy Abraham.

De acordo com alguns órgãos de comunicação ingleses, Frank Lampard poderá um orçamento de cerca de 150 milhões de euros para reforçar o plantel em janeiro.