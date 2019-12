Brendan Rodgers fecha a porta ao Arsenal com renovação pelo Leicester

O Leicester City anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato de Brendan Rodgers até 2025.

Este prolongamento do vínculo fecha a porta ao alegado interesse do Arsenal no treinador irlandês, de 46 anos, que pegou no Leicester a meio da temporada passada, vindo do Celtic, no 11.º lugar e levou-o a nono.

Esta época, os "foxes", que têm o lateral internacional português Ricardo Pereira como titular indiscutível, encontram-se num surpreendente segundo lugar da Premier League, com números superiores ao da época do título (ainda que a oito pontos do líder, o Liverpool).

"Quando tomei a decisão de vir para o Leicester City, foi porque estava entusiasmado com a direção que o clube estava a tomar e como poderia aplicar a minha experiência nesta aventura. Cheguei aqui com o propósito de acrescentar algo e ajudar o clube a construir para o futuro", afirmou Brendan Rodgers, citado pelo site oficial do clube inglês.