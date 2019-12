Sporting-FC Porto dá importância acrescida à deslocação do Benfica ao Bessa

Raúl Sousa, antigo treinador-adjunto do Benfica e Boavista, acredita que a aproximação do clássico entre Sporting e FC Porto, na 15ª jornada, dá uma importância acrescida ao jogo no Estádio do Bessa, esta sexta-feira.

Bruno Lage pode cumprir um ano sem qualquer derrota fora de casa no campeonato, caso consiga empatar ou vencer no Bessa. Raúl Sousa, em declarações a Bola Branca, acredita que as exibições esta época escapam ao brilhantismo mostrado na última temporada.

"O ciclo de vitórias tem acontecido com alguma sorte. Se no ano passado eram convincentes, de forma extraordinária, quer no Dragão como Alvalade, este ano qualquer vitória fora foi muito tremida. Prevejo muitas dificuldades hoje, mas é um jogo de grande importância para o Benfica, porque pode, depois, receber um prémio no Sporting-FC Porto", começa por dizer.

Jogadores em subrendimento

Raúl Sousa, que foi adjunto de Manuel José no Boavista, entre 1991 e 1995, e no Benfica, entre 1996 e 1998, concorda com as escolhas de Bruno Lage, e recorda o empate contra o Sporting da Covilhã para exemplificar o subrendimento de alguns jogadores do plantel.

"Dá-me a impressão que há jogadores desmotivados. Não sabemos bem o que se passa lá dentro, mas têm obrigação de render mais. Acho normal as escolhas do treinador. Se não são competentes para discutir um jogo com uma equipa da II Liga, mesmo que ela seja boa, não podem estar no leque de preferências do treinador. Tirando dois ou três, acho que a maioria mostrou que não está ao nível que é exigido ao Benfica", atira.

O Boavista não poderá contar com Ackah, castigado, Heriberto, emprestado pelas águias, e Mateus, lesionado, jogadores que podem fazer falta ao Boavista.

"Pela vontade e querer dos jogadores, o Boavista pode criar dificuldades, mas os jogadores que podem criar desequilíbrios fazem falta. Não é só organização que impede o Benfica de ser superior, é preciso argúcia e um ou outro jogadores que consiga desequilibrar e eram esses os mais indicados", remata.

O Boavista-Benfica, no Estádio do Bessa, arranca às 20h30, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.