Lage afinal vai mesmo renovar

Bruno Lage deverá assinar um novo contrato com o Benfica até 2024, prolongando em um ano o atual vínculo, segundo escreve "A Bola".

Recentemente, o técnico as águias afirmou, em conferência de imprensa, que não iria assinar um novo contrato e que se tratava apenas de uma reformulação do atual, com uma melhoria salarial.

"Não se trata de uma renovação, mas um aumento salarial, que o presidente reconheceu à equipa técnica. O melhor treinador do mundo assinou ontem e fez contrato até 2023, que é quando termina o meu, por isso não foi uma renovação", afirmou.

De acordo com a publicação, o acordo terá ficado fechado entre o representante de Lage e Luís Filipe Vieira e resta apenas a assinatura do treinador. A cláusula de rescisão deverá manter-se nos 20 milhões de euros.