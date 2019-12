Bruno Lage. “Equipa tem vindo a crescer"

O treinador do Benfica estava satisfeito após a vitória no Bessa (4-1), referiu que “a equipa tem vindo a crescer” e reforçou que é ele que toma as decisões.

“Tínhamos esta intenção de fazer um grande jogo e sentimos que a equipa tem vindo a crescer. Tínhamos de confirmar tudo o que temos andado a treinar e colocar isso em prática e hoje fomos exemplares nisso”, disse.

Segundo Bruno Lage, considera que foi um “grande jogo do primeiro ao último minuto, fundamentalmente devido ao apoio dos nossos adeptos”.

“Senti-me feliz de olhar, ver a equipa a jogar alegre, bola de pé para pé, muitas oportunidades, equilibrada e a marcar golos”, resumiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico encarnado deixou ainda um aviso: “Cada pessoa tem as suas opiniões e eu respeito-as, mas neste momento sou eu o treinador, sou que analiso e tomo as decisões.”

O Benfica venceu por 4-1, com dois golos de Vinícios, Cervi e Gabriel. Pelos axadrezados descontou Stojiljkovic. Os encarnados lideram o campeonato.