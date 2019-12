António Simões aprova renovação de Bruno Lage com o Benfica

António Simões aprova a renovação de Bruno Lage com o Benfica, com extensão do contrato até 2024. Para o antigo jogador e dirigente benfiquista, trata-se de um sinal encorajador de estabilidade.

Em entrevista a Bola Branca, António Simões observa que a renovação "é um prémio" pelo trabalho que Bruno Lage fez na temporada passada. Contudo, avista que "tudo o que está para trás não conta, depois, para a frente" e que os resultados são o que importa no presente.

"Se as coisas não correm bem, já ninguém quer saber o que foi feito anteriormente. O que me parece é que é um treinador ainda jovem, mas já com uma certa maturidade. Tem demonstrado que tem qualidade. Parece-me que, aqui ou acolá, no relacionamento com o jogo, ainda tem de crescer. É normal. Se o presidente renovar com ele, parece-me o mais natural. Foram campeões, possivelmente este ano tem todas as chances de repetir o titulo. Porque não? Isso revela também estabilidade. Andar a trocar de treinador não é nada bom", assinala o antigo avançado.