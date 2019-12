YouTube. Conheça os destaques nacionais de 2019

Com o ano quase a terminar, o YouTube fez uma retrospetiva dos destaques da plataforma do ano em Portugal. Em primeiro lugar no top 10 dos vídeos mais populares ficou a paródia “Rainha da Net”, da “youtuber” Mafalda Creative. Já no ranking dos vídeos de música mais populares, a canção “Terremoto”, dos artistas brasileiros Anitta e Kevinho, conquistou o primeiro lugar.

“A classificação final de um vídeo na lista é determinada por uma combinação de vários fatores (gostos, partilhas e comentários), incluindo a velocidade do crescimento do vídeo e se continua a atrair atenção ao longo do tempo”, pode-se ler no site “Google Portugal Blog”.

Publicado em setembro, “Rainha da Net”, que conta com mais de 1 milhão de visualizações, é uma paródia à música “Thank U, Next” da cantora americana Ariana Grande. A “youtuber” Mafalda Creative, com 20 anos, tem 346 mil subscritores no YouTube.