Fã dos ABBA? Veja aqui fotografias da maior exposição de sempre sobre a banda sueca

A exposição, intitulada "ABBA: Super Troupers, The Exhibition", estará aberta ao público até 31 de agosto de 2020, no The O2, em Londres, e aborda todo o percurso da banda, através dos seus oito álbuns, de "Ring Ring" (1973) a "The Visitors" (1981), relacionando os êxitos com a situação política e cultural que os rodeava.

A produtora responsável já organizou exposições semelhantes a esta, em Southbank Centre, também no Reino Unido, mas de dimensão inferior, sendo que esta está a ser vista como a maior exposição já realizada relacionada com o grupo musical.