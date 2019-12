Djaimilia Pereira de Almeida vence prémio Oceanos

A escritora Djaimilia Pereira de Almeida recebeu esta quinta-feira o prémio Oceanos, dedicado à Literatura em Língua Portuguesa. graças ao romance “Luanda, Lisboa, Paraíso”, publicado em Portugal em 2018 pela Companhia das Letras e já em 2019, no Brasil. O galardão foi entregue em cerimónia realizada no Itaú Cultural, em São Paulo.

Djaimilia Pereira de Almeida, de 37 anos, nasceu em Angola, mas veio para Portugal com três anos e vive nos subúrbios de Lisboa. É autora de outras obras como “Esse cabelo” (Teorema, 2015) e “Ajudar a cair” (FFMS, 2017). “Luanda, Lisboa, Paraíso” é o seu segundo romance e já conta com o Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz e o Prémio Literário Fundação Inês de Castro, tendo sido também um dos finalistas do Prémio APE e do Prémio PEN Clube.

O livro premiado conta uma história da diáspora. No centro da narrativa estão Cartola de Sousa, parteiro num hospital em Luanda, e Aquiles, seu filho, nascido com um calcanhar defeituoso. Pai e filho viajam para Lisboa, nos anos 1980, para que o rapaz possa ser submetido aos tratamentos médicos que resolveriam o seu problema no pé.

Ministra da Cultura felicita autora

A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, já felicitou “vivamente” a escritora, em nota divulgada à comunicação social, em que salienta ainda que o júri – formado pelos portugueses Daniel Jonas e Manuel Frias Martins, e pelas brasileiras Eliane Robert Moraes, Maria Esther Maciel e Verónica Stigger – decidiu atribuir o segundo lugar ao romance “Eliete”, da portuguesa Dulce Maria Cardoso, e o terceiro lugar ao romance “Sorte”, da brasileira Nara Vidal.